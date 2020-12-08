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Sağlık Riskli vatandaş vakaların sıfırlandığı yere girmek istedi, cezayı yedi
Sağlık

Riskli vatandaş vakaların sıfırlandığı yere girmek istedi, cezayı yedi

Koronavirüs vakalarının sıfırlandığı Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine girmeye çalışan ‘HES’ kodu riskli görünen vatandaş ilçeye alınmayarak 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 01:14:00 -
Riskli vatandaş vakaların sıfırlandığı yere girmek istedi, cezayı yedi

Koronavirüs vakalarının sıfırlandığı Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde ‘HES’ kodu riskli görünen vatandaş ilçeye alınmayarak 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Vakaların sıfırlandığı ilçeye girmek istedi

Diyarbakır’ın 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde tedbirlerden taviz verilmiyor. Vaka görülmeyen ilçede, HES koduna göre riskli bir vatandaş ilçeye giriş yapmak istedi.

HES kodu sorgulanan vatandaşın sonucu riskli görününce ilçeye alınmayarak kendisine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Kaymakam Kaldırım'dan açıklama

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, "HES kodu uygulamasının önemini bir kez daha gördük. İlçeye girişlerde uyguladığımız HES uygulamasında, ilçemize giriş yapmaya çalışan bir kişinin HES kodu sorgulamasında riskli olduğu görülünce, kişi ilçeye girişten men edilmiş ve şahsa 3 bin 150 lira ceza verilmiştir" dedi.

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