  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Risk ödeneklerini alamayan Sierra Leoneli sağlıkçılar greve gitti

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:26:45 -
Risk ödeneklerini alamayan Sierra Leoneli sağlıkçılar greve gitti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, sağlık personelleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede risk ödeneklerini alamadıkları gerekçesiyle greve gitti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede Kovid-19'la mücadelede çoğunlukla gözetim memuru ve temas takip ekiplerinden oluşan ön saftaki sağlık çalışanları ödeneklerinin verilmemesini protesto için grev başlattı.

Sierra Leone Kovid-19 Acil Mücadele Merkezi Sözcüsü Soloma Jamiru, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının başlattığı grevin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çok sayıda sağlık çalışanının kayıt dışı olduğunu ifade eden Jamiru, bu nedenle öncelikle çalışanlara ilişkin araştırılma yapılması gerektiğini kaydetti.

Jamiru, hafta sonundan önce araştırmaları tamamlayarak ödenekleri yatırmak için elinden geleni yapacağına söz verdi.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 865 Kovid-19 vakası görülürken, 46 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı