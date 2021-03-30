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Gündem Risk haritasındaki tek "mavi" renkli il olan Şırnak'ın başarısının nedeni belli oldu
Gündem

Risk haritasındaki tek "mavi" renkli il olan Şırnak'ın başarısının nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı koronavirüs risk haritasının 'mavi' renk ile düşük risk grubundaki tek ili olan Şırnak, tüm dikkatleri üzerine çekti. Uzmanlar, Şırnak'ın koronavirüs risk haritasında 'mavi' kalmasının başarısını böyle açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 08:39:00 - 2021-03-30 08:46:02
Risk haritasındaki tek "mavi" renkli il olan Şırnak'ın başarısının nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla koronavirüs risk haritası belirlendi. Koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin 58 şehri kırmızı, 12 il turuncu, 10 il sarı olurken, tek mavi renkli il ise Şırnak oldu.

Halk, tedbirlere uyuyor

Sağlık Bakanlığı'nca 1 Mart'tan bu yana açıklanan koronavirüs risk haritasında en düşük riskli il olarak mavi renk kategorisinde yerini koruyan Şırnak'ta başarının, kent sakinlerinin tedbirlerini uyguladıklarından kaynaklandığı belirlenmişti. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, koronavirüsle mücadelede 80 kişilik ekiple her gün sahada olduklarını dile getirerek, ekiplerin yaptığı başarılı çalışmalarla vaka sayısında azalmayı sağladıklarını ifade etmişti.

Başarının 6 sırrı

Uzmanlar, Şırnak'ın koronavirüs risk haritasında 'mavi' kategoride kalmasının 6 önemli başlıktan kaynaklandığını duyurdu. Şırnak'ta koronavirüsle mücadelede başarının sağlanmasında alınan tedbirler şu başlıklar altında sıralandı:

Türkiye'nin Irak'a açılan önemli sınır kapısı olan Habur Gümrük Kapısı'nda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan 15 çadırdan oluşan hastanede ülkeye giriş yapanlara poliklinik hizmeti verildi.

Yine askeri birlikler içerisinde oluşturulan karantina alanlarında, 14 gün yerine 28 gün karantina uygulandı.

Kentteki 13 yurt pandemi ile mücadelede aktif olarak kullanıldı.

Türkiye'de ilk defa maske kuralını yaygın olarak hayata geçiren Şırnak'ta, filyasyon ekiplerine ek olarak mobil tarama ekipleri de arazide yaygın bir şekilde çalıştı.

En önemli etkenlerden biri de İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı bilgilendirmelere vatandaşların riayet etmesi oldu.

Bunlarla beraber vali, belediye başkanları, emniyet müdürü, komutanlar, haftanın belirli günlerinde vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.

Kırmızı kategorideki iller

Edirne, Kırkkale, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır.

Turuncu kategoride olan iller

Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı, Kırşehir

Sarı kategoride olan iller

Uşak, Van, Muş, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Siirt

Mavi Kategoride; Şırnak

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Yorumlar

bi7sen

Okumadan, yazıyorum bunca yıl canınıza okuduk, bari herkesin canına okurken, bi nefes alın dedik....
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meleknur

BU İŞTE Bİ BİT YENİĞİ VAR AMA NE?
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