Risale-i Nur talebelerinden Mahmud Efendi Hazretleri için taziye mesajı! Hatim okumaya başladılar

Vefat haberinin duyulmasının ardından Risale-i Nur talebeleri hatimler okunmaya başladı.

Bununla birlikte başsağlığı dilekleri de dualarla birlikte yayınlanıyor.

Onlardan bazıları şöyle:

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn

“Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür!”

Ömrünü Kur’an’a hizmetle geçiren, bu yolda çok talebeler yetiştiren, Allah’ın rızasını ve ittiba-ı sünneti hayatında gaye ve düstur edinen muhterem âlim ve mürşid-i kâmil Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin vefatını teessürle öğrendik.

Kendisine eltaf-ı İlahiye’den rahmet niyaz ediyoruz. Mevla-yı Kerim hizmetlerini -ilâ yevm-i’l kıyam- semeredâr eylesin, Kur’anı kabrinde kendisine enîs bir arkadaş eylesin, Âmin!

Talebelerinin, muhibbânının ve Âlem-i İslam’ın başı sağ olsun!

Meşveret Cemaati

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Binler rahmetle..

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir, buyuran Resul-i Ekrem Aleyhisselatu vesselam Efendimiz hürmetine onunla birlikte haşretsin.

Cenab-ı Kerim yerini onun gibi istikametli alim u mürşid zatlarla doldursun. Amin

Rahmetli Sungur Ağabeyimiz Mahmut Efendi Hazretleri için yeri geldikçe muhabbetini izhar eder "Onunla yaşıtım" diye de tevafukatı ifade ederek hem kendisinin tedavisi ile zaman zaman alakadar olan hem de Mahmud Efendi Hazretlerinin tedavisi ile de meşgul olan Doktor Gündüz Beyle çok defa selam ve duasını iletirdi.

Ruhları için El Fatiha

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İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn

Hayatını Kur'an ve Sünneti-i Seniyyenin hizmetine adayan ve "Allah'ın rızasına uygun yaşama daveti" adı altında insanları Kur'an'ı yaşamaya ve manevi değerlere bağlı kalmaya teşvik eden, yaptığı hizmetlerle Kur'an ve Sünnet çizgisinde binlerce talebe yetiştiren, memleketimizin büyük ehl-i sünnet ulemasından Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiye Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun.

Hayrat Vakfı

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Medrese, tekye, ve cemaati ile Kuran’a hizmet etmeyi şiar edinmiş, kalbi ile gönlü ile velayeti ile insanları irşad etmiş, İsmailağa Cemaati Önderi Mahmut Efendi Hazretleri Hakk’a vasıl oldu. Cenab-ı Hakk rahmet eylesin. Makamını ali mekanını cennet eylesin inşallah.

Cemaatinin ve yakini olanların başı sağ olsun. Taziyelerimizi ve dualarımızı iletiyoruz

Suffa Vakfı

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Bütün ömrünü İslami hizmetlere vakfeden, çok sayıda maneviyat ehli ve alim yetiştiren, mübarek ve müttaki şahsiyetlerden Şeyh Mahmut Ustaosmanoğlu hazretleri vefat etmiştir. Allah rahmet ve mağfiret eylesin. Mekanını cennet ve makamını ali eylesin.

Muhabbet Platformu olarak; ailesi başta olmak üzere, bütün sevenlerine, mensuplarına ve İsmailağa cemaatine başsağlığı diliyor ve taziyelerimizi sunuyoruz

Muhabbet Platformu

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Asrın mücahitlerinden faziletmeab Mahmut Efendi Hazretlerine Rabbim rahmet eylesin. Kederli ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil ihsan eylesin.

"Alimin ölmesi alemin ölmesidir" sırrınca Alem-i İslam'ın başı sağolsun, yetiştirdiği talebelerini de İttihad-ı İslam'a hadim eylesin amin amin amin...

Hasan Akar

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innâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn

"Âlimin ölümü Âlemin ölümüdür"

İsmail Ağa camiasının üstâdı Mahmud Efendi Hazretleri Hakka vuslat eylemişler.

Rabbimiz başta Peygamber Efendimize (sav) al ve ashabına komşu eylesin.

Amin...Elfü Elfî Amin...

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İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.

Asrımızın büyük âlimlerinden Mahmud Ustaosmanoğlu hoca efendiye Mevla gani gani rahmet eylesin amin.

Nur Penceresi

Kaynak: Risale Haber