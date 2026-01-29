Rio’da hayvanlara dondurma kıyağı: Sıcakta buz gibi önlem

Hayvanat bahçesi yetkilileri, sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte jaguarlar, maymunlar ve bazı diğer türler için özel olarak hazırlanan dondurulmuş meyveler, buzlu karışımlar ve soğuk atıştırmalıkların devreye sokulduğunu açıkladı.

Yetkililer, bazı maymunlara meyveli dondurma çubukları verildiğini, jaguarların ise su tanklarına bırakılan dondurulmuş et karışımlarıyla serinletildiğini belirtti. Uygulamanın, hayvanların hem sıvı ihtiyacını karşılamaya hem de sıcak stresini azaltmaya yardımcı olduğu ifade edildi.

Hayvanat bahçesinde görevli uzmanlar, bu yöntemin yalnızca beslenme amaçlı olmadığını, aynı zamanda hayvanların sıcak havayla başa çıkmasını kolaylaştıran bir yatıştırmauygulaması olduğunu vurguladı.

Rio de Janeiro’da yetkililer, art arda gelen günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle yüksek seviye sıcaklık uyarısı yayımladı. Halk, güneş altında uzun süre kalmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarıldı.

Aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, hayvanat bahçesi yönetimi, hayvanların sağlığı için benzer önlemlerin devam edeceğini bildirdi.