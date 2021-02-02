Rifat Serdaroğlu kimdir, nerelidir? Rifat Serdaroğlu ne iş yapmakta?

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözleriyle tehdit etti. Rifat Serdaroğlu’nun kim olduğu merak konusu oldu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977'de aynı ilçenin belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. 1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1993 yılında Tansu Çiller kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. DYP’den istifa edip ANAP’a geçti. Yeniden İzmir milletvekili seçildi. 21. Dönem İzmir milletvekilliği ile Sağlık ve Devlet Bakanlıkları yaptı. İşte Rifat Serdaroğlu biyografisi.

Rifat Serdaroğlu kimdir?

1948 yılında İzmir Bergama’da doğdu. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü mezunu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977'de aynı ilçenin belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. 1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1985'te ilk kongrede il başkanı seçildi. Parlamento öncesinde serbest çiftçilik yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde İzmir 3. bölgeden milletvekili oldu. 1993 yılında Tansu Çiller kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. DYP'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. ANAP’a geçti.Yeniden İzmir milletvekili seçildi. Evli iki çocuk babası. İngilizce biliyor.