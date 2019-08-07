Rienstra Kayserispor’da

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra ile prensipte anlaştı. Sabah saatlerinde Kayserispor Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı ve Genel Sekreter Fatih Çağlar Öcal ile uçakla Kayseri’ye gelen futbolcuyu sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Ben Rienstra: "Çok mutluyum"

Havaalanında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Rienstra, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. 1 hafta içerisinde Kayserispor’da futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Beni bekliyorlar, çok iyi duygular içerisindeyim" dedi.