0553 313 94 23

Rienstra Kayserispor’da

Kayserispor, prensipte anlaştığı Hollandalı futbolcu Ben Rienstra'yı (29) Kayseri’ye getirdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:53
Rienstra Kayserispor’da

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra ile prensipte anlaştı. Sabah saatlerinde Kayserispor Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı ve Genel Sekreter Fatih Çağlar Öcal ile uçakla Kayseri’ye gelen futbolcuyu sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Ben Rienstra: "Çok mutluyum"

Havaalanında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Rienstra, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. 1 hafta içerisinde Kayserispor’da futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Beni bekliyorlar, çok iyi duygular içerisindeyim" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:53
  1. Kayseri
  2. Kayserispor
  3. Hollanda
  4. İstikbal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ödemiş’te belediye bünyesinde konservatuvar açılıyor
    1. Ödemiş’te belediye bünyesinde..
    2. Kınık Höyük'te kartal heykelleri bulundu
    3. Vodafone, "Güvenli Araç Çözümleri"ni..
    4. Dicle Elektrik kaçak tüketimi..
    5. Yüksekova’da silah ve mühimmat ele..
    6. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
    7. Brezilya’da havalimanından çalınan..
    8. MEB'den öğretmenler için kısa öykü..
    9. Alanya’da otomobilden uyuşturucu hap..
    10. Serdivan Belediyesi hayırseverlerle..
    11. Hac, Müslümanların kardeşlik kongresidir
    12. Diego Forlan futbolu bıraktı
    13. Mersin'de orman yangını
    14. Eskişehir’den milli hentbolcularımız..
    15. Fransa'dan Mitroglou açıklaması!
    16. ASELSAN'ın bu yılki net karı belli oldu
    17. Seferihisar bilişim mucitlerini arıyor
    18. Mudanya’da balık fiyatları cep yakıyor
    19. Fena rezil oldu! İP'linin Kaz Dağı..
    20. "Anlaşmasız Brexit, İngiltere’nin..
    21. Giray Bulak: "4-5 oyuncu almayı..
    22. Akar: "Toplantıda muhataplarımızın..
    23. "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" ile..
    24. Cidde’de ikinci sinema salonu açıldı
    25. Çemsan Kurban bağışı vekaletini..
    26. TOKİ ödemelerinde indirim olacak mı?..
    27. Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD..
    28. GÜNCELLEME - Konya'da DEAŞ operasyonu
    29. 14 sene önce yerleşti, adada ondan..
    30. Bartın Üniversitesi’nde yeni..
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”