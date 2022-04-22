Rıdvan'a talip olan dev hangisi?

Beşiktaş'ta, gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile kadro planlamasını yaparken, Kartal'ın yıldızına flaş bir talip çıktı.

A Spor'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Beşiktaşlı isim için devreye girdi. İngiliz basınında yer alan haberde, Hotspur'un dünyaca ünlü hocası Antonio Conte'nin siyah beyazlı yıldızı kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer planlamaları sürüyor. Dört bir koldan girişimlerini sürdüren Kartal'da, flaş bir gelişme yaşandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a talip oldu.

İngiliz basınında yer alan haberde, Rıdvan Yılmaz'ın, Tottenham teknik direktörü Antonio Conte'nin seveceği profilde bir futbolcu olduğu kaydedildi.

20 yaşındaki sol bekin, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada yetkililer tarafından takip edileceği ifade edildi.

Haberde, Rıdvan'ın sol orta sahada da oynayabildiği ve çok yönlülüğü ile kanat bek kullanmayı seven Conte'ye kesinlikle hitap edeceği belirtildi. Rıdvan Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 maçta görev alırken, 3 gol ve 4 asist kaydetti.