Rıdvan Yılmaz için ilk resmi teklif İtalyan devinden!

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerini peşine takan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz için ilk resmi teklif geldi.

Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğunu söylediği 20 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'a resmi transfer teklifi geldi.

Torino'dan Rıdvan için resmi teklif geldi

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre İtalyan ekibi Torino, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için 4 artı milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 paydan oluşan resmi teklifini siyah beyazlı kulübe iletti.



Beşiktaş teklifi yeterli bulmadı

Beşiktaş Kulübü, Torino'nun rıdvan Yılmaz için yaptığı yeterli bulmadı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, verilen teklifi yeterli bulmadıklarını revize edilmesi halimde gündeme alabileceklerini söyledi.

31 maçta 3 gol, 4 asist

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, 2020 yazında A takıma yükselmişti. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 31 karşılaşmada görev alan genç sol bek, 3 gol atarken 4 de asiste imzasını attı.



Piyasa değeri 5.5 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan genç futbolcu A Milli Takım formasını da 6 kez terletirken 2 asist yaptı.