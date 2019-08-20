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Rıdvan Karakayalı kimdir? İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan Peygamberimize hakaret

CHP’de İslam ve peygamber düşmanlığı bitmek bilmiyor. İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, büyük bir skandala imza attı. Rıdvan Karakayalı, sosyal medya hesabından Peygamber Efendimize alçakça hakarette bulundu. Peki alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) dil uzatma pervasızlığında bulunan Rıdvan Karakayalı kimdir?

20 Ağustos 2019 Salı 08:40
Rıdvan Karakayalı kimdir? İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan Peygamberimize hakaret

CHP’de İslam ve peygamber düşmanlığı bitmek bilmiyor. İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, büyük bir skandala imza attı. Rıdvan Karakayalı, sosyal medya hesabından Peygamber Efendimize alçakça hakarette bulundu. Peki alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) dil uzatma pervasızlığında bulunan Rıdvan Karakayalı kimdir?

Dini ve manevi değerlere düşman olan CHP'li Belediye Başkanı Karakayalı'nın küstah paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Rıdvan Karakayalı kimdir?

Rıdvan Karakayalı, 24 Ocak 1958 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu (Parsa) beldesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bağyurdu'nda tamamladı. 1979 yılında İzmir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu.1979-1980 eğitim yılında Rize'de göreve başladı.

1980 yılında Kemalpaşa Lisesi'ne atanarak 1987 yılına kadar görev yaptı. 1988-1993 yılları arasında Tokat ilinde görev yaptıktan sonra 1993-1997 yılları arasında Kemalpaşa'nın Ulucak beldesinde Ulucak Lisesi Müdürlüğü görevinde bulundu.1997-2002 yılları arasında Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında tekrar Ulucak Lisesi Müdürlüğü'ne atandı. 2005 yılında emekli olarak Cumhuriyet Halk Partisine üye oldu.  Karakayalı, 2005 yılında Kemalpaşa, Torbalı ve Gaziemir'de özel bir dershanenin kurucusu ve kurucu temsilcisi olarak görev aldı.1975-1983 yılları arasında amatör ve profesyonel olarak Parsa Spor, Salihli Spor ve Kemalpaşa Spor'da futbol oynadı ve antrenörlük yaptı. Evlidir, bir çocuk babasıdır. Rıdvan Karakayalı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı oldu ve kazandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 08:40
  1. Tokat
  2. Rize
  3. Rıdvan Karakayalı kimdir?
  4. İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan Peygamberimize hakaret

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