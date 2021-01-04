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Spor Rıdvan Dilmen'in MHK iddiasına olay yanıt: Derslerde böyle anlatıldı
Spor

Rıdvan Dilmen'in MHK iddiasına olay yanıt: Derslerde böyle anlatıldı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Kayserispor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonlara ilişkin "MHK'nin gitmesini istedikleri için böyle uygulamalar yapıyorlar" sözleri olay oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski hakem Deniz Çoban ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:31:00 - 2021-01-04 17:31:34
Rıdvan Dilmen'in MHK iddiasına olay yanıt: Derslerde böyle anlatıldı

Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuştu ve flaş bir iddia ortaya koydu. Eski hakem Deniz Çoban, Rıdvan Dilmen'in hakemlerle ilgili ''Ben şahsi fikrimi söylüyorum; MHK'nin gitmesini istedikleri için böyle uygulamalar yapıyorlar!" sözlerini Fanatik TV'den Seçil Menteş'e yorumladı.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası hakemlerle ilgili konuştu ve 'Ben şahsi fikrimi söylüyorum; MHK'nin gitmesini istedikleri için böyle uygulamalar yapıyorlar!' dedi.

Rıdvan Dilmen'in olay iddiası gündem olurken eski hakem ve yazarımız Deniz Çoban, Rıdvan Dilmen'in ifadelerini Fanatik TV'de değerlendirdi.

Deniz Çoban, ''Serdar Tatlı gitsin isteyenler onun istemediklerini yapardı. Dün verilen penaltıdan böyle bir yoruma ulaşırsak ben bu yoruma katılmam çünkü dün oynanan maçta hakemlerin uygulamaları Serdar Tatlı ve kurulunun derslerde anlattığını yansıtıyor.'' dedi.

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