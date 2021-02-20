Rıdvan Dilmen'den şaşırtan Muslera açıklaması
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'dan büyük bir övgüyle söz etti.
Galatasaray Süper Lig'de 26. haftayı galibiyetle kapattı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 18. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadelede Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, performansıyla göz doldurdu.
Alanyaspor - Galatasaray maçında en iyi performansı Muslera'nın ortaya koyduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, 'Muslera'sız şampiyonluk hayal olur' sözlerinin hatırlatılması üzerine "İstatistikler onu söylüyor. Skor 0-0 ya da 1-0 yarıyorsa Galatasaray'a... Bunu dünyada en iyi oynayan kaleci. Hiç anlamazsın dört dakika yer tabii kritik kurtarışları var, tecrübesi var." diyerek Muslera'ya övgü dolu sözler dizdi.