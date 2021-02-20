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Spor Rıdvan Dilmen'den şaşırtan Muslera açıklaması
Spor

Rıdvan Dilmen'den şaşırtan Muslera açıklaması

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'dan büyük bir övgüyle söz etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 23:59:00 -
Rıdvan Dilmen'den şaşırtan Muslera açıklaması

Galatasaray Süper Lig'de 26. haftayı galibiyetle kapattı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 18. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadelede Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, performansıyla göz doldurdu.

Alanyaspor - Galatasaray maçında en iyi performansı Muslera'nın ortaya koyduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, 'Muslera'sız şampiyonluk hayal olur' sözlerinin hatırlatılması üzerine "İstatistikler onu söylüyor. Skor 0-0 ya da 1-0 yarıyorsa Galatasaray'a... Bunu dünyada en iyi oynayan kaleci. Hiç anlamazsın dört dakika yer tabii kritik kurtarışları var, tecrübesi var." diyerek Muslera'ya övgü dolu sözler dizdi.

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