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Rıdvan Dilmen'den Medel yorumu: İlk pozisyonda sarı kart anlamsız

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçını yorumladı.

16 Eylül 2018 Pazar 02:07
Rıdvan Dilmen'den Medel yorumu: İlk pozisyonda sarı kart anlamsız

Rıdvan Dilmen NTV ekranlarında Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi.

"ZOR BİR MAÇ KAZANDI"

"Beşiktaş çok zor bir maç kazandı. 2 maçtır kazanamıyordu ve tekrar potaya girmek istiyor. İlk yarıda anlamsız bir gerginlik vardı. Üstelik bu kadar tecrübeli bir takım. Bütün oyuncular kariyerlerinde çok sayıda önemli maçlar oynadı."


"BEŞİKTAŞ ÇOK GERGİN"

"Bu kadar heyecan ve stres... Çok gerginler. Sakinliğe ihtiyacı var takımın. 2 maçtır son dakikaları düşünün. Maçı koparamıyor Beşiktaş. Çok gergin. Tabi 10 kişi kalmanın etkisi de vardı ve Yeni Malatyaspor şuursuzlaştı. Beşiktaş kontradan daha fazla pozisyon buldu ve gol de geldi."

"MEDEL'İN KIRMIZI KARTI..."

"İkinci pozisyonla ilgili Medel'in dokunuşu faul değil. Eğer eliyle çekiyor ve hakem oyunu gördüyse... Hakem sanki düdüğü eliyle bileği çektiği anda attı ve tahmin ediyorum onu değerlendirdi. Eğer onu değerlendirmediyse doğru. İlk pozisyonda ise sarı kart anlamsız bana göre. Ortada kalan bir top."

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 02:07
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Beşiktaş
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Medel

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