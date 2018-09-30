Rıdvan Dilmen'den maç sonu yorumu: Quaresma’nın attığı golü Ronaldo atamaz

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmasını NTV ekranlarında değerlendirdi.

Beşiktaş’ın zemin sorununu çözmesi gerektiğine değinen Dilmen, “Beşiktaş’ın sahasında 26 gün boyunca maç olmayacak. Bu büyük avantaj, bu zemin tartışmalarına artık son verilebilir. İçerideki bir sonraki maç için 1 aya yakın bir dönem var, uzaya üç kere gidip geliyorlar o dönemde. Beşiktaş bu zemin problemini çözsün. Hem Beşiktaş, hem de oyuncular için bu önemli.” dedi.

Vagner Love’ın attığı gol için ‘komik vuruş’ yorumunu yapan Dilmen, “Bu komik vuruş, çarpma ancak Vagner Love’a ait olabilir. Öldürücü koşusunu yaptı, kötü de vurmadı ama kaleci çıkardı. Sonra döndü, çarptı. Tecrübe golü değil bu. Bu sadece gol” ifadelerini kullandı.Öte yandan Ricardo Quaresma’nın şık golünü değerlendiren Dilmen, “Quaresma’nın golünü Oğuz Çetin ve belki Ümit Özat atardı. Ayağının dışıyla bu golü atmak kolay değil. Türkiye’de aktif oyuncular arasında, Quaresma’nın golünü atan çıkmaz. Quaresma’nın attığı golü Ronaldo atamaz, o vuruşu yapamaz.” şeklinde konuştu.