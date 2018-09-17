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Rıdvan Dilmen'den Konyaspor Fenerbahçe maçı yorumu: 1-0'lık skor altın değerinde 3 puan oldu

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 01:21
Rıdvan Dilmen'den Konyaspor Fenerbahçe maçı yorumu: 1-0'lık skor altın değerinde 3 puan oldu

Rıdvan Dilmen Konyaspor Fenerbahçe maçını NTV ekranlarında yorumladı.

"ZOR BİR DÖNEM"

"Fenerbahçe bugün 14. durumda maça çıktı. Önünde 13 tane takım vardı. Şampiyonluk yarışında yarıştığı takmılar haftayı 3 puanla tamamladı. Taraftar ve camianın demoralize olduğu günleri yaşıyor. Camia da bu durumdaydı. Haftaya ise Beşiktaş ile derbi oynayacak."

"1-0'I KABUL EDEBİLECEĞİNİZ BİR MAÇ"

"1-0'ı versinler ama, hemen kabul edeceğiniz bir maç vardı ya, o maçlardan biri buydu. Bugün de 1-0'lık skor altın değerinde 3 puan oldu. Öyle bir 3'lük attı ki, Fenerbahçe gidiyordu maç. 3 pozisyon verdi o ara.

"YILDA 3-4 KEZ BİR TAKIMIN BAŞINA GELEBİLECEK BİR MAÇ"

Böyle giderken müthiş bir Elif Elmas golüyle kazandı. Oyunun sonunda da gömülerek maçı bitirdi. 92. dakikada taç oldu. 2.5 dakikasını Fenerbahçe tecrübesiyle rakip yarı sahada bitirdi. Bu, oyundan çok puanların gerektiği bir maçtı. Yılda 3-4 kez bir takımın başına gelebilirdi.

"BENZİA OĞUZHAN GOLÜ ATTIRDI"

"Benzia klas bir oyuncu. Forvet arkası oyuncuları için yeterli görünüyor. Oğuzhan golü attırdı. Kaleye vurabilirdi ve daha garantiye gidip Elif Elmas'a bıraktı. Klas bir şekilde bıraktı."

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 01:21
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Konyaspor
  3. Fenerbahçe
  4. Süper Lig

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