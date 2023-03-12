Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için nokta atışı tespit

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Üst üste 14'üncü zaferini yaşayan Galatasaray, Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı.

Çarpıcı yorumlar

TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yakaladığı seri ve ligdeki puan farkıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte Dilmen'in G.Saray hakkındaki sözleri:

"Galatasaray psikoljik üstünlüğü eline aldı"

"Galatasaray 6 puan farkı yakaladığı gün psikolojik üstünlüğü eline almıştı. O gün bugündür de ilk Galatasaray oynuyor. Fenerbahçe'nin son 6 maçta 4 deplasmanı olmasına rağmen ve 5 galibiyet çıkarmasına rağmen yakalayamıyor Galatasaray'ı."

"Forvet PSG"

"Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorum. Orta sahası İtalya'dan geldi. Devre arası Roma'dan Zaniolo kanada transfer edildi. Forveti PSG'den Icardi. İdeal kadroda olmayan Juan Mata'nın son oynadığı takım ise Manchester United. Performans + tecrübe + özgüven."

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"Muslera öne çıkıyor"

"Bu ülkeye birçok büyük kaleci geldi ancak kulüp kariyerlerine baktığım zaman; Muslera öne çıkıyor."

"Adekugbe ideal değil"

"Adekugbe, N'Sakala'nın benzeri. Savunma olarak fena değil ama Galatasaray gibi bir takım için ideal sol bek değil."