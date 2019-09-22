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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: İlaç gibi galibiyet oldu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin kendi sahasında Ankaragücü'nü mağlup ettiği karşılaşmayı analiz etti.

22 Eylül 2019 Pazar 12:23
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: İlaç gibi galibiyet oldu

Fenerbahçe, Süper Lig 5. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı yorumladı.

"Asist ustası''

Max Kruse diye bir oyuncu var. Normalde 10'dan aşağı atacağını düşünmüyorum. Pozisyona giriyor çünkü. Hoca bir ara solda oynattı. Max Kruse'nin çok oyuncuda olmayan bir özelliği var. Son pas ustası. Asist ustası. Asist ise Max Kruse'nin bu maçta yaptığı gibi. Alanyaspor maçında yaptığı gibi.

Luiz Gustavo ilk yarıda hep neredesiniz diyordu. Hiç uğraşmayacaksınız. Vedat Muriqi ile Max Kruse'nin arkasını nasıl süsleyeceğim diye düşüneceksiniz. Çünkü Luiz Gustavo ön alanda top alacak adam arıyordu. Deniz, Garry çizgideler. Max Kruse da önde. O yüzden ikinci yarıda problem yaşandı ve Jailson hamlesiyle düzeldi. Ersun Yanal 4-1-4-1 oynamak istiyor.

"İlaç gibi galibiyet oldu''

"İlaç gibi galibiyet oldu Fenerbahçe'ye. Bu anlamda cebine puanını koydu. 10 puan yaptı.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:23
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Fenerbahçe
  3. Ankaragücü
  4. Süper Lig

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