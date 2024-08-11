Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu: İmdat!

TV100’de yayınlanan Futbolun 100'ü programında Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını değerlendiren ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilman dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Futbolcuların henüz hazır olmadığını vurgulayan Dilman, Milli aranın ardından yorumların isabetli olabileceğini kaydetti.

Fenerbahçeli futbolcuların maça yorgun çıktığını ifade eden Dilmen, şöyle konuştu: “Bu maç özelinde veya dün Galatasaray maçı özelinde veya Antalya’da 40 derece artı nem ile oynanan 0-0 biten skorlardan da görüyoruz ki oyuncu için zaman lazım vs. ama Fenerbahçe en son 26 Mayıs’ta oynaşı 24 Haziran’da başladı. Aslında oyuncular dinlenip gelmediler aksine yorgun geldiler. Dolayısıyla da bu maç ritimlerini bulmakta bu milli maç arası bir imdat gibi gelecek diye düşünüyorum”