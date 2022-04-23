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Spor Rıdvan Dilmen'den Arda Güler ve Pep Guardiola bombası
Spor

Rıdvan Dilmen'den Arda Güler ve Pep Guardiola bombası

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe genç yıldızı Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Dilmen, Arda Güler için "Guardiola'nın talebelerinden biri olur. Temennimiz dünya çapında bir oyuncu olması" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 09:06:00 - 2022-04-23 09:13:55
Rıdvan Dilmen'den Arda Güler ve Pep Guardiola bombası

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Fenerbahçe'nin performansını ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in performansını yorumlayan Dilmen, Arda Güler'in üst düzey bir yetenek olduğunu belirtti.

Rıdvan Dilmen, genç yeteneğin dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencilerinden biri olabileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı.

"Guardiola'nın talebelerinden biri olur. Temennimiz dünya çapında bir oyuncu olması"

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