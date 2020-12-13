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Spor Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün
Spor

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün

Fenerbahçe'nin evinde ilk kez üst üste 3 yenilgi alması, sarı lacivertli kulübe gönül verenleri ayağa kaldırdı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de Ali Koç'a tepki göstererek, "Tarihe geçtin işte, övün" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:00:00 -
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından sarı-lacivertli takımın yönetimine yüklendi.

Dilmen, "Fenerbahçe evinde ilk kez üst üste 3 yenilgi aldı. Maşallah, tarihe geçtik. Fenerbahçe'de üst üste içeride 4 mağlubiyet kimse görmedi, yeni nesil hiç görmedi" derken, Başkan Ali Koç'a yönelik de, "25 kişiyi gönderemeyeceğin için antrenörü mü gönderirsin yoksa oyuncularla ilgili bir yaptırım mı yaparsın bilemem. Ama tarihe geçtin işte, övün" ifadesini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Seyirci bunu demiştir
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Seyirci bunu demiştir

Spor

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Seyirci bunu demiştir

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Yorumlar

Vedad

Rıdvan gardaşım, Gezici sponsoru KOÇ’um daha çok tarihe geçecek kafanı yorma. FETÖ alçağının kumpasla ele geçiremediği Fenerbahçemizi , Aziz başkanımın Fenerbahçe sevdası ile yaptığı tüzük değişikliğini kullanarak seçilen bu adamın sevdamızı daha da perişan edeceği ortada. Seçildiği an yaptığım beduamı bir kez daha tekrarlıyorum. Hak Teala , Ali Koç Fenerbahçe’de başkan olarak kaldığı sürede hiç gün yüzü göstermesin.
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