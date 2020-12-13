Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından sarı-lacivertli takımın yönetimine yüklendi.

Dilmen, "Fenerbahçe evinde ilk kez üst üste 3 yenilgi aldı. Maşallah, tarihe geçtik. Fenerbahçe'de üst üste içeride 4 mağlubiyet kimse görmedi, yeni nesil hiç görmedi" derken, Başkan Ali Koç'a yönelik de, "25 kişiyi gönderemeyeceğin için antrenörü mü gönderirsin yoksa oyuncularla ilgili bir yaptırım mı yaparsın bilemem. Ama tarihe geçtin işte, övün" ifadesini kullandı.