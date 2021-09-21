TRT'den aylık 700 bin lira maaş aldığı iddialarıyla gündeme gelen Rıdvan Dilmen konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Rıdvan Dilmen ne kadar maaş alıyor?

Rıdvan Dilmen TRT'den para alıyor mu ne kadar para alıyor?

Rıdvan Dilmen, TRT'den 700 bin lira aldığı iddialarını Halk TV'de yaptığı söyleşide yalanladı. Dilmen'in açıklamaları şöyle:

Geçen yılın Mart ayında 16 yıllık serüvenimi noktaladım. Profesyonel bir 16 yıl geçirdim. Sonra ben Bodrum'a gittim, biraz da sağlık sorunlarım vardı. Toparlandım geldim sonra da "TRT Spor'da program yapar mısınız?" dediler. Düşünmediğimi de kendilerine aktardım. Bunları düşünürken süreç gelişti ve Ankara'da genel müdürümüzle buluştuk.

Zahid Bey'e "Çalışmayı düşünmüyordum" dedim ama tabi ki beğenmeyenler olabilir ama teveccühleri oldu, "Ya hocam yap, yap" diye. Ben de "Yaparım ama ücretsiz yaparım" dedim. Çünkü iki kez TRT, NTV'den para kazandığım zamanlarda, haftada bir benden rica etmişlerdi. Futbol'un Zirvesi programını yapmıştım. Diğer yorumcu olarak da Mustafa Denizli Hocamız vardı. O da TRT ile profesyonel çalışıyordu, ben o zaman yine TRT'den para almadım. O gün de almadım, şu anda da almadım, şu anda da bir tek sözleşmem dahi yok.

Bu ülkede TRT'den 700 bin lira alacak kadar böyle bir insan hayatım boyunca olmadım. İlk kez burada söyleyeyim: Benim muvafakatname var. "Ben yapacağım şu şu tarihlerde, yani ligin başladığı 13 Ağustos'tan 2022'nin Mayıs ayına kadar hiçbir madde, manevi bir şey talep etmiyorum" diye imzam var. Bende duruyor bu, mahkeme kullanacağım onu evrak olarak.