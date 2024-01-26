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Spor Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı
Spor

Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-26 11:49:00 -
Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışında önde gördüğü takımı açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 57'ye yükselterek zirve ortaklığını sürdürdü. Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında aldığı galibiyeti TV8,5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışında önde gördüğü takımı açıkladı. İşte Dilmen'in Galatasaray-İstanbulspor maçı sonrası yorumları...

"Galatasaray'ın son iki iç saha baktığımızda; bu ligde bu oyunla 57 puan alma büyük iş. Kariyerim boyunca, ben de 3 puanlı sistemde oynadım ama bu kadar uçurum görmedim."

"Galatasaray, 'İstanbulspor'u rahat yenerim' düşüncesiyle geldi. Çıkardığı kadroda öyleydi bu arada Galatasaray'ın. Galatasaray, bu ligi hafife alıyor."

"Icardi, Türkiye'de Edin Dzeko ile birlikte golleri dışında konsantrasyonları tam olunca ki zeki oyuncular bunlar ve ofsayta düşmüyorlar. Icardi, İstanbulspor karşısında 4 kez ofsayta düştü."

"Bu mu Icardi? Bildiğimiz Icardi bu değil. Yetenekli oyuncuyu kuvvetlendirirsen bambaşka futbolcu olur. Icardi, bugün kuvvetli olsa net 3 tane atardı. Galatasaray'ın Icardi'ye özel program dahilinde çalıştırması gerekir."
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"Okan hoca ve oyuncular 'Nasılsa atarız' diyorlar ama bu çok tehlikeli bir şey."

"Beşiktaş 4 yedi, Trabzonspor 5 yedi ama hakem hataları konuşulmuyor. Sürekli Fenerbahçe ve Galatasaray kavgası. Hakemlerden en çok şikayet eden de Galatasaray bu arada. Abdülkadir Bitigen geçen sene 7 maçını yönetti Galatasaray'ın ve hepsini kazandı Galatasaray. Fenerbahçe'nin de 7 maçını yönetti 6 galibiyeti var Fenerbahçe'nin. TFF Merkez Hakem Komitesi, hayatını yaşıyor. Helva gibi lig. 3 puanlı sistemde iki takımın bu kadar fark yarattığı bir lig bir daha yaşanmayacak."

"Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi biraz daha önde görüyorum."

"Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonu olduğu dönem dahil en iyi kadroyu Fenerbahçe yaptı. Bu kadar geniş bir kadro yok. İsmail Kartal'ın sürekli kendisini savunmasına gerek yok. Kim, Okan Buruk ve İsmail Kartal'a başarısız diyebilir ki?"

"Ben teknik direktörün açıklamasını doğru saymak istiyorum. Okan Hoca, Sacha Boey için 'ağrıları var' dedi. Bayern Münih iddiaları var ama Okan Buruk'un sözüne inanmak gerekir. Sacha Boey'i isterlerse ve iyi de para verirlerse Okan hoca satabilir."

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