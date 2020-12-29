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Spor Rıdvan Dilmen: Şampiyonluğa oynayamaz
Spor

Rıdvan Dilmen: Şampiyonluğa oynayamaz

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:13:00 -
Rıdvan Dilmen: Şampiyonluğa oynayamaz

Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken takımların kıyasıya rekabeti sürüyor. Süper Lig'de hem üst sıralar hem de alt sıralarda her hafta büyük heyecan yaşanıyor. NTV'de %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki zirve yarışını yorumladı.

Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken takımların kıyasıya rekabeti sürüyor. Süper Lig'de hem üst sıralar hem de alt sıralarda her hafta büyük heyecan yaşanıyor.

NTV'de %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki zirve yarışını yorumladı.

Trabzonspor'un kadrosunun zayıf olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor ligin vasat takımlarından biri. Bana göre şampiyonluğa oynayan takımlardan biri olması mümkün değil. Trabzonspor kadro yapısı olarak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde." dedi.

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