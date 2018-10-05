Rıdvan Dilmen: Phillip Cocu'ya bir önerim var...

Nabil Dirar'ın 3-5-2 sistemi için önemli bir futbolcu olduğunu savunan Dilmen, Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Cocu'ya önerim var, çok dikkate alınması gereken bir öneri. 5'li oynayacaksanız Hasan Ali solda iş yapar ama sağdaki oyuncunuzun kesinlikle ve kesinlikle dışlanmış Dirar olması lazım. Ne Isla ne Şener. Devamlılığı, koşu temposu çok yüksek. Taraftar sabrederse Cocu değerlendirirse Avrupa'nın 3-5-2 için en ideal sağ taraf oyuncularından bir tanesi. Ligde de böyle 3-5-2 düzeniyle oynanacak sanırım. Cocu'nun Dirar'ı mutlaka değerlendirmesi lazım.