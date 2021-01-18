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Spor Rıdvan Dilmen muhtemel ayrılıkları duyurdu
Spor

Rıdvan Dilmen muhtemel ayrılıkları duyurdu

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 19. hatasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk devresini değerlendirdi. Dilmen, sarı lacivertlilerde 3 de ayrılığın gerçekleşecebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 20:39:00 - 2021-01-18 20:44:06
Rıdvan Dilmen muhtemel ayrılıkları duyurdu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren ilk 45 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında değerlendirdi.

İlk yarıda Fenerbahçe'nin isteğini ve coşkusunu beğendiğini belirten Dilmen, Sarı Lacivertli ekibin sağ beki Nazım Sangare'nin ise ön plana çıkan oyuncu olduğunu vurguladı, 'Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki coşkusunu ve isteğini beğendim. Ancak daha sakin oynaması lazım. Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra bir rakibi 3 puan kaybedince, 'Ben Beşiktaş'ı bir yakalayayım' diyor. Öncelikli hedef bu." dedi.

"Türkiye'de 10 hakemden 8'i iptal eder"

Samatta'nın golünde faul olmadığını düşündüğünü vurgulayan Dilmen, "Şu golü Türkiye'de 10 hakemden 8'i iptal eder. Dünyanın her yerinde olan goller VAR'dan dönüyordu. Bu da VAR'dan dönebilirdi. Bundan daha hafif pozisyonlarda Türkiye'de yanlış şekilde gollerin iptal edildiğini gördük. Bana göre gol." ifadelerini kullandı.

"Perotti ayrılıyor, Ademi ve Cisse ile de ayrılık düşünülüyor"

Fenerbahçe'de ayrılıkların olabileceğini ifade eden Dilmen, "Jose Sosa'dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor." dedi.

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