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Gündem Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
Gündem

Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kime atacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:14:00 -
Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı

Bir programa katılan Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen siyaset ile ilgili soruları yanıtladı.

Rıdvan Dilmen siyasi görüşünün nasıl değiştiğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kime atacağını açıkladı.

Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece de oyumu Erdoğan'a atacağım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırım'a verdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy verdiğini fakat Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy vermeyeceğini söyleyen Dilmen, "Bakın ben ilk oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştım. O zaman CHP'nin başında Deniz Baykal vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimseye oy vermem" dedi.

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