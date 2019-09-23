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Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ı artık 1-0'a oynayan bir takım olarak görüyoruz

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçı analiz etti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:23
Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ı artık 1-0'a oynayan bir takım olarak görüyoruz

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Spor yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında yorumlarda bulundu.

İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Ömer Bayram golde Seri'ye mükemmel bir top kesti. Topun dibine tokat attı. En önemlisi 4 tane Galatasaraylı vardı. Golün hazırlanışı en güzel set hücumlarından biriydi"

"Seri kariyerinde 10 kafa golü atmamıştır ama oradaki organizasyon çok güzeldi. Galatasaray taraftarı 20. dakikaya kadar kazanma şansımız yok gibi izliyordur. Sonra oyun tek kaleye döndü"

"Galatasaray'ın attığı gol, altyapılarda set hücumu nasıl olur, ön - arka direk paylaşımı nasıl olur gösterilmeli."

"Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, henüz maçı kopartamıyor. Daha hiç 2 fark yapamamış. Çok net fırsatlar yakaladı. Galatasaray iyi oynamamasına rağmen 4-5 net pozisyon buldu. İşin kötüsü Galatasaray'ı artık 1-0'a oynayan bir takım olarak görüyoruz"

"Galatasaray'ın attığı gol, derslik bir goldü. Ondan sonra da 2-3 yapabilirdi. 1-0, 1-0 gide gide bir takım şampiyonluğu kaybetti. Kim? Başakşehir. Bir tane yiyince çıkartamıyorsunuz. Geri dönüşü olmuyor."

'Bir ilk olabilir!'

"İlk 22 dakika için Malatayspor adına kırılma anları var. Daha sonra Galatasaray adına 2'yi 3'ü bulma şansı var. Sonra da Malatya'nın 2. golü bulma şansı var. Bunlar futbolun içinde olan anlar. Neredeyse 5. hafta bitecek 93 dakika oynanan maç yok heralde. VAR yok, uzatma yok, sadece değişiklikler oldu. Bence 34 haftalık lig maratonunda nadir olacak olaylardan biri. Program akışında bile uzamalar oluyor."

"Galatasaray bu maçta elinden ne geliyorsa onu yaptı. temposuz oynadı, Rakibin yarı alanında baskı ve pres yapmadı."

'Andone için erken'

"Fatih Terim, Falcao'yu dinlendireyim dedi. 86'lı bir oyuncudan bahsediyoruz. Haklı. Romanyalı oyuncuyu da değerlendireyim dedi. Andone için yorum yapmak için henüz erken. Galatasaray'da geçen sezon forvet Diagne, penaltı falan derken bayağı attı. Eren de attı"

Penaltı yorumu

"Andone düşse penaltı çalacaktı hakem. Fatih Terim, düşsene demiştir orada zaten. Farnolle orada o hamlesiyle Andone'yi yavaşlatıyor. Oyun içinde bu penaltıyı verse kimse itiraz edemez."

"Mario Lemina öyle bir gelecek ki göreceksiniz. Hiç hazır değil ama şu an."

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:23
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Galatasaray
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Süper Lig
  5. BtcTurk Yeni Malatyaspor

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