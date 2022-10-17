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Spor Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlıları çıldırttı! Bomba iddia...
Spor

Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlıları çıldırttı! Bomba iddia...

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Ünlü yorumcu Valerien Ismael'i eleştirirken Beşiktaş'ın mevcut stoperleriyle şampiyon olamayacağını iddia etti. Rıdvan Dilmen'in bu yorumu Siyah-Beyazlı taraftarları sinirlendirirken Ali Şansalan sözleri ise bardağı taşıran son damla oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 14:29:00 -
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlıları çıldırttı! Bomba iddia...

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Ünlü yorumcu Valerien Ismael'i eleştirirken Beşiktaş'ın mevcut stoperleriyle şampiyon olamayacağını iddia etti. Rıdvan Dilmen'in bu yorumu Siyah-Beyazlı taraftarları sinirlendirirken Ali Şansalan sözleri ise bardağı taşıran son damla oldu.

Rıdvan Dilmen 2-2 sona eren Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı. Valerien Ismael'i eleştiren ünlü yorumcu, oyuncu değişikliklerinin taraftar baskısıyla yapıldığını iddia etti. Öte yandan Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk yorumu Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı. Ali Şansalan sözleri ise bardağı taşıran son damla oldu.

RIDVAN DİLMEN'DEN BEŞİKTAŞ DEFANSINA ELEŞTİRİ

Beşiktaş'ın savunma oyuncularının yetersiz olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, Siyah-Beyazlıların 2 dakika içinde birebir aynı golü yemenin kıyısından döndüğünü söyledi. Francisco Montero'nun Beşiktaş kalitesinde olmadığını dile getiren Rıdvan Dilmen, Ismael'in tribünlere boyun eğmesinin büyük sonuçlara yol açacağını öne sürdü.

"BEŞİKTAŞ BU STOPERLERLE ŞAMPİYON OLAMAZ"

Bu arada Rıdvan Dilmen'in şampiyonlukla ilgili yaptığı bir yorum Beşiktaşlıları çileden çıkardı. Rıdvan Dilmen'in "Beşiktaş bu stoperlerle şampiyon olamaz" sözleri Siyah-Beyazlı taraftarları kızdırdı. Ünlü yorumcuyla ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı.

RIDVAN DİLMEN'İN ALİ ŞANSALAN YORUMU OLAY OLDU

Rıdvan Dilmen'in asıl bombası ise Ali Şansalan'ın müthiş bir maç yönettiğini düşünmesi oldu. Beşiktaşlı taraftarlar bu sözlerin ardından ünlü yorumcuya adeta öfke kustu.

 

 

 

 


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