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Spor Rıdvan Dilmen, Beşiktaş maçını yorumlarken sinirlendi
Spor

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş maçını yorumlarken sinirlendi

Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 yenildiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sinirlerine hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 02:19:00 -

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı TV8.5 ekranlarında değerlendirdi.

"Weghorst sol kanattan Cenk'e orta yaptı"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın oyununda hiçbir problem yokken, hoca birden bire 4-2-4'e döndü. O dakikadan itibaren birkaç tane şuursuz vuruş dışında tehlike yok. Bir pozisyonda Weghorst sol kanattan Cenk'e orta yaptı. Ya ne işi var Weghorst'un orada, bunun için mi geldi adam?" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in yorumlarının devamı şöyle:

"Hatayspor nasıl oynayabilecekse öyle oynadı"

Valerien Ismael'e kimsenin bir müdahalesi yok. Kendi kendine 'Beni gönderin' dercesine hatalar yapıyor. Birden bire Muleka'yı oyundan aldı mesela bugün. Hatayspor nasıl oynayabilecekse öyle oynadı, limitli bir takım. Volkan Demirel de rakip hocanın ekmeğine yağ sürmesiyle birlikte maçı kazanmayı başardı.

"Demirel ne istediyse Valerien Ismael onu yaptı"

Salih neden oyundan çıktı gerçekten anlamadım. Yorgun Josef varken bir de... Resmen elleriyle Hatayspor'a orta sahayı verdi Ismael. Hatay'ın ikinci golüne bakın, antrenmanda bu kadar rahat hücum yapamazsın! Volkan Demirel ne istediyse Valerien Ismael onu yaptı. Yaptığı değişiklikler ile tek silahı kaldı Beşiktaş'ın; N'Koudou'nun şutu, ortası veya çalımı. 4 forvetle oynamak size maç kazandırmaz, aksine kaybettirir.

"Yine de sistemini bozma"

1.5 orta saha ile 50 dakika oynadı Beşiktaş. Tamamen taktiksel hatalardan dolayı kaybedilen bir maç. Kendi kendine kaos yarattı Valerien Ismael. Sistemini bozmaman lazım. Cenk'i alman gerekiyorsa, gerekirse Weghorst'u çıkart oyundan. Yine de sistemini bozma.

"Oldukça donanımlı bir kadro"

Beşiktaş'ın kenar hamleleri ile kaybettiği puanlara bakın. Ankaragücü maçını da kaybetmek için çok uğraştı... Trabzonspor maçını 2 kez çeviren Beşiktaş'ın kadrosudur. Bu kadro, oldukça donanımlı bir kadro. Beşiktaş kazansa 22 puan yapıyordu. 'Uçan' Fenerbahçe 23 puanda. Tamam Fenerbahçe'nin maçı eksik ancak şu an maç eksiği olan liderin 4 puan gerisine düştü Beşiktaş. Sürekli kendi kendine puanlar kaybediyor.

"Her şey yolundayken bir anda mahvedildi"

Beşiktaş'ta oyuncuların psikolojik olarak gardları düşüyor. Seyirciler tekrar izlesin, Beşiktaşlı oyuncuların ikinci yarıdaki mimiklerine dikkat edin. Her şey yolundayken bir anda mahvedildi yine. Oyuncu değişikliği yapmak zorunda mısın?

"Mümkün değil götüremezsiniz"

Ben hiçbir zaman 3 senelik falan sözleşmelere inanmam. Ancak bu yıl belki de ilk defa sezon ortasında 40 günlük bir Dünya Kupası arası var. Bir değişim olacaksa bunu Ismael'den beklemeyin. Beşiktaş bu teknik direktörle bu kadronun hak ettiğinin 10 puan gerisinde kalır. Mümkün değil götüremezsiniz.

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