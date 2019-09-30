Trabzonspor Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş'ı ağırladı. Trabzonspor, Dorukhan'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı Beşiktaş karşısında 1-0 önde tamamladı. Ardından ikinci yarıda 2 gol daha bulan Karadeniz Fırtına'sı maçı 3-0 öne geçti fakat Beşiktaş son dakikalarda bulduğu golle maçı 3-1 getirdi. Karadeniz ekibi bir gol daha bularak maçı 4-1 kazandı.

"Beşiktaş camiasının artık gerçek Beşiktaşlı olma zamanı gelmiştir''

Karşılaşmanın ardından NTV'de Beşiktaş'ın 4-1'lik yenilgisini yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş camiasının artık gerçek Beşiktaşlı olma zamanı gelmiştir. Fenerbahçeli olarak benim geçen sene evime gittiğimde canım acıyordu. Herkes 1903'e zarar veriyor. Fikret Orman ya genel kurul kararını ipral etsin ya da ben yokum desin" açıklamasında bulundu!