Rıdvan Dilmen: Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı NTV'de değerlendirdi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in Milli Takımımızla ilgili değerlendirmeleri şu şekilde;

Şenol hoca birkaç gündür şunu söylüyor, kaybedecek bir şeyimiz yok. Rakibimiz İzlanda diye katılmadığım bir söz var.

Fransa grubun favorisi ama 7 maçımız kaldı. 9 puanımız cebimizde. 2 Andorra maçlarını falan koyduğumuzda, daha 4'te 1'i oynanmışken gideceğimizi düşünüyorum. Sadece 9 puan, çocukların muazzam mücadelesinden dolayı söylemiyorum.

Bu kadroda bugün, yedeklerle birlikte geniş havuzumuzda, bırakın 2020'ye, 2024 elemelerinde oynayacak oyuncularımız var. Çift hanelere gelmemiş milli takım oyuncularımız var.

Mert'i kim tercih etti? Kalecilikten gelme Şenol Güneş. Orta sahada oyunun iki yönünü oynayabilen Mahmut, savunmayı geliştiren İrfan Can, Dorukhan, görünmeyen kahramanlardan.

Lucescu sözleri

Bir tarafta da, kesinlikle konsantre olmayan bir takım, bir tarafta sakatlanan Kaan Ayhan savunmasına yardımcı olurken, Burak Yılmaz'a ona yardımcı ol denen bir birliktelik. Lucescu gerçeğini lütfen altını çizelim. Onun döneminde eleştirdik ama sevilen bir milli takım gelmişti, kızılmayan.

Şenol Güneş ile, aynı zamanda beğenilen bir milli takıma döndü. Bu çocuklardan bir şey olur. Lucescu'nun güvenerek geleceğe yatırımından faydalandık, teşekkür ederim.

''İyi bir takım var''

7-8 pozisyonumuz var, Fransa'nın Griezmann ile 1 pozisyonu var, onun dışında doğru bölgelerde, doğru savunma yapıp, arzulu, koşu mesafesini üst düzey bir yere çektiğimiz bir maç. 2 hazırlık maçı yaptı, rakipler ne kadar zayıf olursa olsun, biz 10 gol attık ve 1 gol yemiştik. Gol yemiyoruz, pozisyon vermiyoruz, son 5 müsabakada 12 gol atıp, 1 gol yiyen ve pozisyon vermeyen, yedeğiyle de iyi bir takım var.

''Burak Yılmaz, 3 gol atmış kadar iyi oynadı''

Burak Yılmaz, 3 gol atmış kadar iyi oynadı. Bugün inanılmazdı. Hem Varane'ı, hem de Umtiti'yi yerle bir etti. Bizi zaten güle oynaya yenemiyorlardı, 2-0'dan 3-2'ye getiriyorduk. Biz bitti demeden bitmez diyoruz ya, futbolda böyle bir şey yok, 1 kere, 2 kere olur ama bu takımda, bu sözün dışına çıkılacağını ve istikrarlı, Türkiye'ye karşı kazanmanın zor olacağını düşünüyorum.

''2024'e kadar benim gözüm arkada değil''

Bu çocukların oynayabileceğini gördüler. Zeki Neymar'a karşı oynuyor, Merih Ronaldo'ya karşı oynuyor. Bundesliga'da oynayanlar var, çok önemli oyunculara karşı oynuyorlar. Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum ama beni en çok mutlu eden konu, 2024'e kadar benim gözüm arkada değil.