THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Ricardo Quaresma: Oynadıkça güvenim artıyor

Quaresma, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Kayserispor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuştu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 22:29
Ricardo Quaresma: Oynadıkça güvenim artıyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Kayserispor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takımının ikinci golünü atan yıldız isim oynadıkça daha iyi olduğunu dile getirdi.

Quaresma performansını değerlendirirken, ''Yeni başladık sayılır. Sezon öncesi tam katılamadığım için eksiğim vardı. Fizik olarak daha iyi hissediyorum. Tabii insan oynadıkça güven kazanıyor, daha iyi hissediyor. Kazandığımız ve gol attığım için mutluyum'' dedi.

Oğluyla ilgili soruyu da yanıtlayan Quaresma, ''İnşallah benden daha iyi olur ama henüz çok ufak. Okuması lazım, derslerine çalışması lazım. O ne yapmak isterse istesin ben babası olarak arkasındayım'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 22:29
  1. Kayseri
  2. beşiktaş
  3. ricardo quaresma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te şüpheli ölüm: Düğün günü 8. kattan düştü!
    1. Gaziantep'te şüpheli ölüm: Düğün günü..
    2. Saldırıya uğrayan başkan adayı taburcu..
    3. Ricardo Quaresma: Oynadıkça güvenim..
    4. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş maçın..
    5. Bodrum’da taktiği işe yaramayan..
    6. Suça karışan 639 Suriyeli sınır dışı..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye dönüyor
    8. Karaman’da korkunç kaza: Bir aile yok..
    9. Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4..
    10. Kalp büyümesi nasıl tedavi edilir?
    11. Bu belirtiler kanser habercisi olabilir!
    12. Akciğer temizleme kürü nasıl yapılır?
    13. Çörekotu yağının faydaları nelerdir?
    14. Maydanoz tüketirken bunlara dikkat edin!
    15. Karındaki şişlik neden olur?
    16. Galatasaray'ın borcu açıklandı!
    17. Şanlıurfa'da suça karışan 639 Suriyeli..
    18. Karaman'da korkunç kaza: Devrilen..
    19. Dolandırıcılıkta yeni yöntem!..
    20. Afyonkarahisar’da çimento yüklü TIR..
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir