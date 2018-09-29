Ricardo Quaresma: Oynadıkça güvenim artıyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Kayserispor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takımının ikinci golünü atan yıldız isim oynadıkça daha iyi olduğunu dile getirdi.

Quaresma performansını değerlendirirken, ''Yeni başladık sayılır. Sezon öncesi tam katılamadığım için eksiğim vardı. Fizik olarak daha iyi hissediyorum. Tabii insan oynadıkça güven kazanıyor, daha iyi hissediyor. Kazandığımız ve gol attığım için mutluyum'' dedi.

Oğluyla ilgili soruyu da yanıtlayan Quaresma, ''İnşallah benden daha iyi olur ama henüz çok ufak. Okuması lazım, derslerine çalışması lazım. O ne yapmak isterse istesin ben babası olarak arkasındayım'' şeklinde konuştu.