Ribery'e "Fatih Terim" şoku! İstemedi

Bayern Münih'in sözleşme yenilemeye yanaşmadığı Franck Ribery'nin menajeri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj gönderdiği ama olumsuz cevap aldığı iddia edildi.

Alman Sport-1'in iddiasına göre Fransız oyuncu, menajeri aracılığıyla Galatasaraylı yöneticilerle temas kurdu.

RIBERY: GALATASARAY HİKAYEMİ TAMAMLAMAK İSTİYORUM

Ribery bizzat, "Galatasaray'da yarım kalmış bir hikayem var. Onu tamamlamak isterim" dedi. Ribery'nin bu teklifi Terim'e ulaştı.

FATİH TERİM İSTEMEDİ

Fransız oyuncunun aldığı cevabın ise, "Hikayenin yarım kalmasını kendi istemişti. Burası G.Saray hikayelerle değil gerçeklerle yaşar" olduğu iddia edildi.

Ribery, parasının geç ödendiğini bahane ederek Marsilya'ya kaçmıştı.

(Fotomaç)