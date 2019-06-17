Ribery'den Galatasaray'a flaş mesaj!

Bayern Münih’e veda eden Franck Ribery, 14 yıl sonra yeniden Galatasaray forması giymek için mesaj yolladı.

12 yıllık Bayern Münih kariyerini noktalayan Franck Ribery, Çin ve ABD kulüplerinden önemli teklifler almasına rağmen Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a gelmeyi düşünüyor.

Menajeri aracılığıyla kulüple iletişim kuran 36 yaşındaki Fransız yıldız, "Üst seviyede oynamaya devam etmek istiyorum" dedi.

Fatih Terim ilk etapta bu transfere sıcak bakmasa da, kapıyı aralık bıraktı. Çin ve ABD kulüplerinin yüksek tekliflerde bulunduğu Fransız yıldız ile Premier Lig’e yeni yükselen Sheffield United da ilgilenmesine rağmen o, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a gelmeyi hedefliyor.

''Başarıya hala açım"

Fiziki açıdan iyi durumda olduğunu belirten Ribery, "Üst seviyede, büyük hedefler için oynamaya devam etmek istiyorum. Şu aşamadan sonra tek önceliğim para değil. Başarıya hala açım" mesajını gönderdi.

Top Fatih Terim'de

Sarı-kırmızılı yönetim ise Ribery konusunda topu tamamen teknik direktör Fatih Terim'e attı. Ribery, Bayern Münih'teki son sezonunda çıktığı toplam 38 resmi maçta 7 gol, 4 asistlik performans gösterdi.