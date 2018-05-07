Ribery imzayı attı
Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Franck Ribery, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:07
Fransız yıldız Franck Ribery, Alman devi Bayern Münih'te kaldı.
35 yaşındaki futbolcu, sezon sonu sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Ribery'nin yeni başlangıçlar için Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılması bekleniyordu.
Fransız yıldız bugün sosyal medya hesabından Bayern ile sözleşmesini uzattığını açıklamış sonradan silmişti.
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