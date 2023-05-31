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Medya Rezzan Kiraz fena çuvalladı! Ne Fenerbahçe ne de Kılıçdaroğlu
Medya

Rezzan Kiraz fena çuvalladı! Ne Fenerbahçe ne de Kılıçdaroğlu

Yeniakit Publisher
2023-05-31 01:55:00 -
Rezzan Kiraz fena çuvalladı! Ne Fenerbahçe ne de Kılıçdaroğlu

Televizyonlarda boy gösteren Astrolog Rezzan Kiraz yine çuvalladı. Fenerbahçe ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulunan Kiraz'ın öngörüsünün hiçbiri tutmadı.

Tahminlerinin hiçbiri tutmayan Kiraz'ın sözleri bir kez daha akıllara geldi.

İki atmasyonu da tutmadı

Kiraz, “Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak.” demişti.

 

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