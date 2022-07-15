Rezillikte Acun'a rakip geliyor! Heh, bir bu halt eksikti

Katıldığı Survivor sezonlarında ada hayatı ve yarışmalardaki performansıyla büyük bir kesim tarafından çok konuşulan ve her hareketiyle gündeme gelmeyi başaran Turabi Çamkıran, bu kez Acun Ilıcalı ile yarışıyor. Yeni bir yarışma projesiyle çıkagelen Çamkıran'ın kurallarını duyanların ağzı açık kaldı. Bakın Çamkıran'ın akıllara durgunluk veren yarışma kuralları nasıl olacak...

Turabi Çamkıran, Survivor'daki performansıyla ve şampiyonluklarıyla başarısını herkese kanıtlarken bir yandan da özlü sözleriyle güldürüyordu. Ada yaşantısındaki tartışmalarda kurallar gereği bazı şeyler içinde ukde kalmış olacak ki, Turabi'nin planladığı yeni projesinde kavga, gürültü ve küfürler olacak. Fenomen yarışmacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Yarışlardan 10,000,000$ daha kazanıp kendi yarışmamı yapıcam. Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insan ayakları yapanlar ceza alacak. Oylama ile elenen kişi, istediği herhangi birini seçip, son bir eleme oyunu oynayacak, kaybeden eve gidecek. Şu an yarışmaya kimlerin katılmak için mesaj attığını söylesem ortalık yıkılır. @netflixturkiye‘den de ses yok. Herhalde kredi çekmek için bankalara gidebilirim. Tahmin ettiğimden de erken olabilir bu iş.''