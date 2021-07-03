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Gündem Rezillikleri bitmiyor! Didem Soydan ailesinden aldığı ahlaksız teklifi açıkladı
Gündem

Rezillikleri bitmiyor! Didem Soydan ailesinden aldığı ahlaksız teklifi açıkladı

'Kokuşmuş mahalle' olarak adlandırılan magazin dünyasında ahlaksızlıkların başını çeken isimlerden olan sözde manken Didem Soydan, ailesinin kendisine evlilik dışı çocuk yapmayı teklif ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 14:53:00 -
Rezillikleri bitmiyor! Didem Soydan ailesinden aldığı ahlaksız teklifi açıkladı

Toplum tarafından verdiği ahlaksız pozlarla ve yaptığı rezil açıklamalarla tanınan Didem Soydan, katıldığı bir Youtube programında yine bir rezalete imza attı. Ailesiyle arasında geçen bir diyaloğu anlatan Soydan, sarf ettiği sözlerle duyarlı insanlar tarafından tepki çekti.

Rezillikten öte sözler

'Kokuşmuş mahalle' olarak anılan magazin dünyasının sakinlerinden olan Didem Soydan, ailesinin kendisine sunduğu ahlaksız teklifi katıldığı programda anlattı. Soydan, ailesinin kendisinden evlenmesi konusundan ümidini kestiğini belirterek, ailesinden evlilik dışı çocuk yapmak için teklif aldığını söyledi. Soydan rezillikten öte sözlerinde "Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. 'Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan!' Ben de dedim ki anne babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki 'Siz nasıl büyüdünüz biz bakarız.' ifadelerini kullandı.

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