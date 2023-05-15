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Medya Rezillik çıkarmadıkları gün yok! Cumhuriyet yazarından skandal "seçim" çıkışı
Medya

Rezillik çıkarmadıkları gün yok! Cumhuriyet yazarından skandal "seçim" çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 14:06:00 -
Rezillik çıkarmadıkları gün yok! Cumhuriyet yazarından skandal "seçim" çıkışı

Seçim sonuçlarını hazmedemeyen muhalif medyada bugün akıllara zarar köşe yazıları yer aldı. Cumhuriyet gazetesi kalemşörü Orhan Bursalı, “Tüm ülkeyi, seçmenin en az yarısını, tüm devlet imkânlarını haksız ve hukuksuz kullanarak yanıltmanın kıskacı altına alan bir yarı diktatör ama tam otoriter yönetimin yarattığı bir kargaşa içinde bu yazıyı yazıyorum” herzelerini yumurtladığı yazısında “İkinci tura kalırsa, ülke için iyi olmaz” diyerek tehditler savurdu.

Seçim sonuçlarını hazmedemeyen muhalif medyada bugün akıllara zarar köşe yazıları yer aldı. Cumhuriyet gazetesi kalemşörü Orhan Bursalı, “Tüm ülkeyi, seçmenin en az yarısını, tüm devlet imkânlarını haksız ve hukuksuz kullanarak yanıltmanın kıskacı altına alan bir yarı diktatör ama tam otoriter yönetimin yarattığı bir kargaşa içinde bu yazıyı yazıyorum” herzelerini yumurtladığı yazısında “İkinci tura kalırsa, ülke için iyi olmaz” diyerek tehditler savurdu. 

Aba altından sopa göstererek milli iradeye ipotek koymaya çalışan Bursalı, muhalefetin çok açık bir biçimde ortada olan başarısızlığını ise “Ülkenin geleceğine yönelik aydınlık insanları rejimi ve tek lideri değiştirme iradesini beyan etmiştir. Bu seçimin en önemli sonucu budur” sözleriyle kamufle etmeye çalıştı. 

 

 
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