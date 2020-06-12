  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Rezilliğine böyle kılıf uydurmuş! Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz aylarda evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ile gayrimeşru ilişki yaşadığı ortaya çıkan sunucu Ece Erken'in sosyal medya hesabından gösterdiği Mahmut Yazıoğlu'nun boşandığına dair mahkeme kararı sahte çıktı. Erken hakkında resmi belgede sahtecilik suçuyla soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:56:00 - 2020-06-12 17:06:16
Rezilliğine böyle kılıf uydurmuş! Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı

‘Kokuşmuş mahalle’ diye tabir edilen magazin dünyasında rezilliklerin üzerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Ece Erken'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile gayri meşru bir ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Erken, şimdi de resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor.

Tepkiler sonrası belge göstermişti

Evli adamla yaşadığı gayrimeşru ilişki sonrası toplumdan büyük tepki alan Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı. Günaydın'da yer alan habere göre, Ece Erken, tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.

Mahkeme cezalandırılmasını istedi

Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin ihbarı üzerine Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı