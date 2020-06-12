Rezilliğine böyle kılıf uydurmuş! Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı

‘Kokuşmuş mahalle’ diye tabir edilen magazin dünyasında rezilliklerin üzerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Ece Erken'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile gayri meşru bir ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Erken, şimdi de resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor.

Tepkiler sonrası belge göstermişti

Evli adamla yaşadığı gayrimeşru ilişki sonrası toplumdan büyük tepki alan Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı. Günaydın'da yer alan habere göre, Ece Erken, tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.

Mahkeme cezalandırılmasını istedi

Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin ihbarı üzerine Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı.