Rezilliğin tavan yaptığı FOX TV’de yeni kriz! Savaşçı’nın başrolü Tamer Karadağlı isyan etti

Ahlaksızlığın ve rezilliğin zirve yaptığı FOX TV’de bir dizi yüzünden kriz patlak verdi. Yeni sezonu bir türlü FOX TV ekranlarında yer alamayan Savaşçı dizisinde ortam kızışıyor.

Sezonun başından beri bir yayımlanacak bir yayımlanmayacak derken başrolünü ahlaksız Yasak Elma dizisine kaptıran Savaşçı'da yine kriz çıktı. Yayın tarihi bir türlü netleşmeyen Savaşçı ile kanal arasında gerilim arttı.

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli ve Tamer Karadağlı isimlerin olduğu dizide yayın tarihinin netleşmemesi şimdiden bekleyenleri isyan ettirdi.

Instagram hesabından dizinin yayın tarihini açıklayan Karadağlı yaptığı paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı ve konuya açıklık getirdi.

Tamer Karadağlı kaldırdığı paylaşımla ilgili şunları söyledi:

"FOX müjdeyi kendisi vermek istemiş. Farkındaysanız hiçbir arkadaşımız da paylaşım yapamıyor çünkü yasak. Çekimlere devam ediyoruz ama kanal bize hala bir gün veremedi. 17'sinde de olmayabilirmiş."

Oyuncunun paylaşım için çektiği videodaki sitemli tavrı dikkatlerden kaçmadı.