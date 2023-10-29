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Aktüel Rezilliğin daniskası! Dünyaca ünlü plajda ’çıplak turist’ vakası
Aktüel

Rezilliğin daniskası! Dünyaca ünlü plajda ’çıplak turist’ vakası

Yeniakit Publisher
2023-10-29 23:27:00 -
Rezilliğin daniskası! Dünyaca ünlü plajda ’çıplak turist’ vakası

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajında çıplak şekilde güneşlenen yabancı turist tepki topladı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajında çıplak şekilde güneşlenen yabancı turist tepki topladı.
Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi plajında bir erkek turistin çıplak şekilde güneşlendiği yönünde ihbar alan polis ekipleri, hemen bölgeye geldi. Çevrede çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu plajda hiç kimseye aldırmayan turist, polis ekiplerince uyarıldı. Şahıs ardından şortunu giydi.

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