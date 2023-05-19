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Medya Rezilliğin daniskası! Dilsiz şeytanlar
Medya

Rezilliğin daniskası! Dilsiz şeytanlar

Yeniakit Publisher
2023-05-19 22:52:00 - 2023-05-19 23:31:40
Rezilliğin daniskası! Dilsiz şeytanlar

Ekrem İmamoğlu'na taş atıldı diye yeri göğü inleten, geçmiş olsun mesajları yağdıran sözde sanatçı tayfasının, 5 şehidimiz için tek kelime etmediğini belirten Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bu suskunluğun sebebini “Çünkü dilsiz şeytanlar konuşmaz!” cümlesiyle açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'na taş atıldı diye yeri göğü inleten, geçmiş olsun mesajları yağdıran sözde sanatçı tayfasının, 5 şehidimiz için tek kelime etmediğini belirten Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bu suskunluğun sebebini “Çünkü dilsiz şeytanlar konuşmaz!” cümlesiyle açıkladı. 

Aytuğ, yazısında şunları kaydetti:
“60 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Onca seçim, referandum, muhtıra, darbe ve kalkışma gördüm. Ama siyasetin muhalefet tarafından bu kadar kirletildiği bir dönem yaşamadım. CHP'li bazı belediyeler oy alamadıkları depremzedelere yardımı kesmiş, bazılarının çadırlarını, konteynırlarını sökmeye başlamış, hatta pek çoğunu barındıkları belediye tesislerinden ve otellerden çıkarmaya kalkmış. Neyse ki artık sosyal medya var da, herkes her şeyden anında haberdar oluyor. Tepkiler üzerine geri adım atmışlar tabii.
Yahu yardım dediğin, bağış dediğin, hayır işi dediğin "karşılıksız" yapılır. Ama belli ki onların yardımı, siyasi rant yatırımıymış. Beklentileri gerçekleşmeyince nasıl da çirkinleştiler, gördünüz mü?
Bu arada Ekrem İmamoğlu'na taş atıldı diye yeri göğü inleten, geçmiş olsun mesajları yağdıran sözde sanatçı tayfasından 5 şehidimiz için tek kelime duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü dilsiz şeytanlar konuşmaz!”

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