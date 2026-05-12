Rezilliğe erteleme! Survivor'da büyük facia
Yıllardır yarı çıplak kadın erkek yayınları yaparak ahlaksızlıkları evlerin içine kadar sokan Survivor isimli yarışma programının Yunanistan versiyonunda bir yarışmacının ağır yaralanması sonrası rezil program durduruldu.
Dominik Cumhuriyeti’nde Türk yapım şirketi tarafından çekilen ve SKAI TV’de yayımlanan Survivor programının yarışmacılarından birine, zıpkınla denizde avlandığı sırada turist taşıyan tekne çarptı.
Ağır yaralanan yarışmacı hastaneye kaldırılırken soruşturma tamamlanana kadar Survivor programının yayınının ertelenmesine karar verildi.