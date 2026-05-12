Herkes şokta: Türkiye'nin en sevilen içeceği çay değilmiş! İlk 5’e bile giremedi
Türkiye’nin en sevilen içecekleri arasında yapılan sıralama büyük tartışma çıkardı. Herkes listenin zirvesinde çayı beklerken, açıklanan sonuç milyonları şaşırttı. Türkiye’nin hemen evinde ve işletmesinde günde on milyonlarca bardak tüketilen çay ilk 5’e bile giremedi.
Dünyanın farklı mutfaklarını uzman değerlendirmeleriyle listeleyen TasteAtlas’ın paylaştığı “Türkiye’nin en sevilen içecekleri” sıralaması sosyal medyada büyük tartışma çıkardı. Özellikle listenin ilk sırasındaki tercih, çay ve Türk kahvesi tutkunlarını karşı karşıya getirdi.
TURŞU SUYUNUN BİLE GERİSİNDE KALDI
Türk yeme içme kültürü denildiğinde günlük yaşamın ayrılmaz parçası olan çay sadece Türkiye’de yaşayanların değil ülkemize gelen turistlerin de masasından eksik etmediği bir içecek olarak bilinirken son yayımlanan sıralamadaki sonuçlar milyonlarca kişiyi şaşırttı. Türkiye’nin en popüler içecekleri şöyle sıralandı: 1. Türk kahvesi 2. Ayran 3. Salep 4. Boza 5. Şalgam 6. Turşu suyu 7. Çay!