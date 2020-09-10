Rezil sahneleriyle bilinen Beren Saat Netflix’i kafaladı! Resmen kural bozuldu
Rezil sahnesiyle gündeme gelen Atiye dizisinin 2.sezonunda Beren Saat, Pedofili propagandasıyla bilinen Netflix’i kafadı. Netflix diziyle ilgili yeni karar aldı.
Türkiye’deki yayınlarında da skandal içeriklerle dolu +18 ibareli, çocukları hedef alan platform Netflix’te ahlaksız diziler yayınlanmaya devam ediyor.
Ahlaksız sahneleriyle tepki çeken Atiye dizisinin 2.sezonu fragmanı yayınlandı.
Göbeklitepe'den Nemrut'a uzanan bir hikayeyi anlayan Atiye dizisinin 2. sezonuyla ilgili ortaya iddia atıldı.
Türk-İslam kültürüne adeta savaş açan projelerde rol üstlenen, Atiye dizisinde performansıyla dipleri boylayan Beren Saat isteğiyle Netflix yönetimini şaşırttı.
Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala, dizinin perşembe günü yayınlanmasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Günü değişen diziyle ilgili karar alan Pedofili propagandasıyla bilinen Netflix yönetiminin bu kararında Beren Saat’in etkili olduğu kaydedildi.
Beren Saat Netflix’i ‘totem’ diyerek kafaladı.