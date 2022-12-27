Rezil oldular... İsrail elindeki F-35'leri ne yapacağını şaşırdı!

İsrail, sık ve beklenmedik kritik arızalarıyla dikkat çeken F-35 savaş uçakları için inceleme başlatacağını duyurdu. Bir F-35'in Amerika Birleşik Devletleri'nde düşmesinin ardından uçaklarda hata olup olmadığı incelenecek.

TRT Haber'de geçen habere göre ABD'nin Teksas eyaletinde 15 Aralık'ta bir F-35'in iniş sırasında düşmesi sonrasında Washington uyardı, İsrail harekete geçti.

UÇAKLAR HANGARA ÇEKİLDİ

İsrail elindeki 33 F-35 savaş uçağından 11'inin inceleneceğini açıkladı. Uçakların hangara çekildiği duyurulurken diğer 22 uçağın neden incelemeye alınmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.

ABD ve İsrail, Temmuz ayında da F-35'lerin fırlatma sistemlerindeki bir sorun nedeniyle bütün eğitim uçuşlarını durdurmuştu.