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Dünya Rezil oldular... İsrail elindeki F-35'leri ne yapacağını şaşırdı!
Dünya

Rezil oldular... İsrail elindeki F-35'leri ne yapacağını şaşırdı!

İsrail'den yapılan açıklamada F-35 savaş uçakları için inceleme başlatılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 09:39:00 -
Rezil oldular... İsrail elindeki F-35'leri ne yapacağını şaşırdı!

İsrail, sık ve beklenmedik kritik arızalarıyla dikkat çeken F-35 savaş uçakları için inceleme başlatacağını duyurdu. Bir F-35'in Amerika Birleşik Devletleri'nde düşmesinin ardından uçaklarda hata olup olmadığı incelenecek.

TRT Haber'de geçen habere göre ABD'nin Teksas eyaletinde 15 Aralık'ta bir F-35'in iniş sırasında düşmesi sonrasında Washington uyardı, İsrail harekete geçti.

UÇAKLAR HANGARA ÇEKİLDİ

İsrail elindeki 33 F-35 savaş uçağından 11'inin inceleneceğini açıkladı. Uçakların hangara çekildiği duyurulurken diğer 22 uçağın neden incelemeye alınmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.

ABD ve İsrail, Temmuz ayında da F-35'lerin fırlatma sistemlerindeki bir sorun nedeniyle bütün eğitim uçuşlarını durdurmuştu.

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Yorumlar

Çakallar ya

Programdan çıkarıp bir sürü Turk firmayı yüz milyonlarca dolar zarara uğrattılar ,söz namus olmazsa ,dandik malzemeyle rezil.oldular, beter olsunlar işimiz olmaz!

osman

yaa mutlaka öyledir.böyle avunun
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