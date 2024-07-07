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Medya Rezil kararla tepemizin tası attı! "Türk" denilince akıl, mantık, kural ne varsa hepsi devre dışı kalıyor
Medya

Rezil kararla tepemizin tası attı! "Türk" denilince akıl, mantık, kural ne varsa hepsi devre dışı kalıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-07 18:35:00 -
Rezil kararla tepemizin tası attı! "Türk" denilince akıl, mantık, kural ne varsa hepsi devre dışı kalıyor

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a iki maç ceza vermesini eleştirdi. Yazısında, UEFA'nın Türkiye'nin 30 sayfalık savunmasını bile okumadığını ve kararı veren kişinin Avusturyalı olduğunu vurgulayan Fıçıcı, özetle şunları kaydetti:

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a iki maç ceza vermesini eleştirdi. Yazısında, UEFA'nın Türkiye'nin 30 sayfalık savunmasını bile okumadığını ve kararı veren kişinin Avusturyalı olduğunu vurgulayan Fıçıcı, özetle şunları kaydetti:

"UEFA utanç verici bir iş yaptı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'a iki maç ceza verdi.

Sebep?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Avusturya'yı elediğimiz maçta gol sevincini "Bozkurt" işaretiyle kutlamış olması...

Türk'ün bin yıllık sembolü Batı'ya fena battı.

Rezil kararla tepemizin tası attı.

Türkiye'nin 30 sayfalık savunmasını okumadılar bile!

***

Cezayı veren kim?

-Avusturyalı Thomas...

UEFA'nın Kontrol Etik ve Disiplin Komitesi Başkanıymış...

Yenilgiyi hazmedemediği belli...

Aklınca intikam alıyor.

(...) Mesele artık "futbol" değil.

Nedir?

-Türk düşmanlığı!

Türkiye söz konusu olduğunda "hak, hukuk, adalet" buharlaşıyor.

Merih Demiral'ın yaptığı harekete benzeyen milyon tane örnek Türkiye'nin savunmasında gözler önüne seriliyor.

Ama...

"Türk" denilince akıl, mantık, kural ne varsa hepsi devre dışı kalıyor.

Madem öyle...

Ayranımız kabardı.

Baksanıza...

Benim gibi futbol ile uzaktan yakından ilgisi bulunmayan biri bile öfkeden çılgına dönüyorsa...

Gerisini hesap edin artık. (...)"

 

 

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