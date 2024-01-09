Rezil kaldın alkolün batsın! Yolcuya saldırdı uçağı birbirine kattı

Önceki gün Türkiye saatine göre 17.30’da İrlanda’nın Dublin kentinden havalanan Ryanair'e ait yolcu uçağı, saat 22.00 sularında Milas - Bodrum Havalimanı’na iniş yaptığı sırada yolcular arasındaki yabancı uyruklu bir kadın ayağa kalkıp yürümeye başladı. Hosteslerin uyarılarına rağmen yerine oturmayan kadına müdahale eden hostesler, kadını başka koltuğa oturttu.

Türk yolcuya saldırdı

Yeniden ayağa kalkmaya çalışan alkollü kadına, yanındaki Türk kadın yolcu müdahale etti. Alkollü kadının Türk yolcuya saldırıp dudağından yaralaması üzerine iki kadın saç saça baş başa birbirine girdi.

Araya giren hostesler ve yolcular kavgayı ayırdı. Alkollü kadın, yere yatırılarak zor zapt edildi. Yaşananlar, başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

Uçuşlar bir saat gecikti

İniş yapan uçağın pistte kalması üzerine diğer uçuşlar da yaklaşık bir saat geç yapılabildi. Sarhoş kadın, Milas - Bodrum Havalimanı’nda görevli polisler tarafından gözaltına alındı.