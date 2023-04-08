  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Rezil dizinin oyuncusu hastaneye kaldırıldı
Medya

Rezil dizinin oyuncusu hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-08 09:26:00 - 2023-04-08 09:28:43
Rezil dizinin oyuncusu hastaneye kaldırıldı

Bir dönem Türk toplumunun ahlaki yapısını bozmak için medyaya sürülen Aşkı Memnu dizisinin oyuncularından Rana Cabbar hastaneye kaldırıldı

Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Süleyman Efendi karakteri ile tanınan Rana Cabbar’ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Oyuncunun durumunu meslektaşı Metin Yıldız paylaştı:

"Şuan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin (Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi) önündeyim.

Çok değerli oyuncumuz, büyük usta Rana Cabbar hastalanıyor ve durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriyorlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doktoruyla konuştum, şuan durumu iyi. Daha iyi geldiğinden... Kontrol altında... İlgiye, alakaya, arayıp sorulmaya, bakıma ihtiyacı var. İlgileniyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istedim."

Koronavirüs günlerinde eve kapanan gençliği zehirliyorlar! Aşk-ı Memnu kepazeliği yeniden devam ediyor
Koronavirüs günlerinde eve kapanan gençliği zehirliyorlar! Aşk-ı Memnu kepazeliği yeniden devam ediyor

Medya

Koronavirüs günlerinde eve kapanan gençliği zehirliyorlar! Aşk-ı Memnu kepazeliği yeniden devam ediyor

Yeni taktiğe bakın! Aşk-ı Memnu skandalı
Yeni taktiğe bakın! Aşk-ı Memnu skandalı

Medya

Yeni taktiğe bakın! Aşk-ı Memnu skandalı

Aşk-ı Memnu yine başımıza bela olacak! Bu defa da...
Aşk-ı Memnu yine başımıza bela olacak! Bu defa da...

Medya

Aşk-ı Memnu yine başımıza bela olacak! Bu defa da...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23