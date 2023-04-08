Rezil dizinin oyuncusu hastaneye kaldırıldı
Bir dönem Türk toplumunun ahlaki yapısını bozmak için medyaya sürülen Aşkı Memnu dizisinin oyuncularından Rana Cabbar hastaneye kaldırıldı
Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Süleyman Efendi karakteri ile tanınan Rana Cabbar’ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Oyuncunun durumunu meslektaşı Metin Yıldız paylaştı:
"Şuan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin (Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi) önündeyim.
Çok değerli oyuncumuz, büyük usta Rana Cabbar hastalanıyor ve durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriyorlar.
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Doktoruyla konuştum, şuan durumu iyi. Daha iyi geldiğinden... Kontrol altında... İlgiye, alakaya, arayıp sorulmaya, bakıma ihtiyacı var. İlgileniyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istedim."
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